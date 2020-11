Mercati all’ingrosso: Italia per ruolo in Farm to Fork

L’Italia vuole un ruolo dei Mercati all’ingrosso nella direttiva ‘Farm to Fork’ e per questo motivo farà domanda. È questa la promessa ottenuta dal presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini, dopo l’audizione in Commissione Agricoltura, dove si è fatto il punto sulla strategia italiana rispetto al provvedimento dell’Europa.

Pallottini dice: “I Mercati all’ingrosso devono avere un ruolo ben definito all’interno della filiera agroalimentare ed essere considerati decisivi per rendere i sistemi europei più sostenibili di quanto lo siano oggi”. E poi: “E’ importante che un Paese come l’Italia richieda questa modifica nella Direttiva e forti di questo lo rilanceremo anche a livello europeo con la rete dei Mercati aderenti al Wuwm,in modo che sia chiaro quanto sia decisivo investire in tutti i Paesi”.

È la prima volta che l’Unione Europea progetta una politica alimentare con misure e obiettivi in grado di coinvolgere tutta la filiera alimentare: produzione, distribuzione e consumo. “La convocazione rappresenta innanzitutto un forte riconoscimento a Italmercati come attore di primo piano nel percorso di confronto con le parti sociali che il Parlamento attua nelle diverse sedi. E la promessa avuta alla fine dell’audizione ci conforta di aver intrapreso la strategia giusta per riuscire finalmente a far contare di più in Europa il sistema dei Centri Agroalimentare di tutti i Paesi in modo coordinato”.