Cioccolato di Modica: emesso francobollo con QR code

Il cioccolato di Modica Igp viene celebrato con l’emissione di un francobollo, il primo con codice QR. È stato realizzato dal Poligrafico e Zecca di Stato ed emesso dal ministero dello Sviluppo economico. Il cioccolato di Modica è l’unico europeo a marchio Igp. Nella stampa del francobollo sono rappresentati la città di Modica, in Sicilia, e l’Arte dei maestri cioccolatieri; in alto a destra c’è il QR code per l’attivazione del video dal titolo ‘Il Passaporto Digitale del Cioccolato di Modica Igp – Nuovi traguardi per la tracciabilità agroalimentare’.

La collaborazione tra il Poligrafico e il Consorzio del Cioccolato di Modica Igp si inserisce nell’ambito delle attività innovative di tracciabilità agroalimentare e di sviluppo di tecnologie anti contraffazione condotte dal Poligrafico e Zecca dello Stato a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, per valorizzare e proteggere il settore delle Indicazioni geografiche e la competitività del sistema produttivo.

Il codice permette, attraverso l’app gratuita Trust Your Food©, di accedere direttamente al ‘Passaporto digitale’ del prodotto, verificandone l’autenticità dei dati riportati in etichetta e tutte le informazioni dio filiera. Inoltre, si ricevono approfondimento sul prodotto, notizie di settore e la possibilità di contattare il produttore, consorzio ed ente di certificazione. Il tutto con un semplice click.