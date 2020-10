Imprese bio italiane: crescono quelle assicurate dai rischi meteo

Con un aumento dell’89 per cento negli ultimi due anni (quasi 3.700 nel 2018), ora per le aziende biologiche italiane è corsa alle polizze che assicurino dai rischi del meteo. Il dato arriva dal Rapporto sulla gestione del rischio nell’agricoltura biologica, stilato dall’Ismea e che per la prima volta diffonde statistiche sul tema. Sono quasi 59 mila le aziende bio italiane e il 6,3 per cento si è assicurata.

Chi decide per la polizza ha quasi 19 mila ettari e un valore della produzione assicurata di circa 107 mila euro. Oltre al numero delle aziende, è aumentato anche il valore assicurato, ora di 395,6 milioni di euro contro i 196,7 milioni del 2016 (+101 per cento), così come i premi versati alle compagnie assicurative (31 milioni di euro e oltre, +141 per cento). Il Nord ha la più alta incidenza per valori assicurati (69,4 per cento), al Centro siamo al 17,5 per cento e al Sud al 13,1 per cento. Davanti a tutti c’è il Veneto, quindi l’Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige e la Lombardia. Al quinto posto la prima regione del Centro, la Toscana, il Sud propone la Puglia al settimo posto.

I valori più alti assicurati riguardano uva da vino, mele e riso. Ma non sono trascurabili i numeri per i prodotti da industria, pere, soia, frumento tenero e mais. Solo il 3,5 per cento della superficie è oggetto di polizza assicurativa, in Sicilia siamo appena allo 0,4 per cento della superficie bio, in Puglia all’1,4 per cento, in Lombardia si arriva al 24,7 per cento e il Veneto al 15,6 per cento.