Mele del Trentino diventano Igp

Bruxelles ha riconosciuto l’Indicazione geografica protetta (Igp) per le ‘Mele del Trentino’. Soddisfazione da parte di Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura: “Il marchio Igp Mele del Trentino è un attestato all’impegno e alla reputazione di tanti melicoltori di un distretto produttivo di eccellenza, che è conosciuto e apprezzato anche all’estero, assolutamente competitivo”.

Giansanti sottolinea: “L’Italia ha una melicoltura di alta qualità, riconosciuta dalla molteplici Dop e Igp riconosciute a Mela Alto Adige e Sudtiroler Apfel, Mela di Valtellina, Mela Val di Non, Mela Rossa Cuneo, Melannurca Campana e ora, finalmente, anche Mele del Trentino. In particolare, il solo Trentino – con i consorzi Melinda e La Trentina – garantisce il 20 per cento della produzione di mele, con 440 mila tonnellate di prodotto”.

Il presidente di Confagricoltura Trentino, Diego Coller, completa il discorso: “Abbiamo la garanzia di un territorio unico al mondo per la produzione delle mele. La nuova Igp è un riconoscimento importante per promuovere il prodotto, ma anche il territorio. Porta ulteriore lustro al Trentino, a tutela dell’autenticità di un nostro pregiato e conosciuto prodotto”.

Le Mele del Trentino solo la specialità Food a Indicazione Geografica numero 303 dell’Italia. Il ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, spiega: “Si tratta di un importante riconoscimento per un’altra delle tante eccellenze made in Italy”. E ancora: “L’Italia conferma ancora una volta la sua leadership europea nei prodotti di qualità certificata, a riprova della forza competitiva del made in Italy nel mondo. Con un trend di crescita ininterrotto nel corso degli ultimi dieci anni, le Dop e le Igp rappresentano un traino rilevante dell’agroalimentare italiano, su cui incidono per il 20 per cento superando i 16,2 miliardi di euro di valore alla produzione, come ha recentemente rilevato il Rapporto 2019 di Ismea – Qualivita”.