Mozzarella di bufala campana: prodotto iconico del Made in Europe

Come la birra in Germania e lo Champagne in Francia, la mozzarella di bufala campana Dop rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo. La dimostrazione arriva dall’articolo apparso sul Los Angeles Times, che analizza le ripercussioni che l’epidemia sta avendo su un’Europa in ginocchio per il coronavirus, prendendo come esempio due prodotti del Vecchio Continente, due simboli europei quali lo Champagne, appunto, e la mozzarella di bufala dop, che negli States hanno moltissimo mercato.

Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di bufala campana dop, dice: “La scelta del Los Angeles Times sta a significare quanto appeal ha la nostra mozzarella nel mondo”. E ancora: “Questo è un prodotto molto stimato e amato e proprio questa consapevolezza ci consentirà di mantenere un alto ritmo di lavorazione. Peraltro anche durante questo lockdown abbiamo potuto constatare quanto la mozzarella sia un prodotto tipico delle nostre tavole, amato in ogni momento. Sappiamo che è stata consumata anche a casa, in tanti si sono improvvisati chef e l’hanno usata nelle loro ricette”.

Mozzarella di bufala campana prodotto iconico, simbolo non solo del Made in Italy, ma del Made in Europe. Inimitabile, nonostante ci sia sempre chi ci prova cadendo nel reato dell’Italian sounding, dei prodotti taroccati.