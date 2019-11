Italia Informa: premiazione il 27 novembre a Roma

Mercoledì 27 novembre, alle 18.30, a Roma si svolge l’Edizione 2019 del Premio Italia Informa, con il patrocinio della Regione Lazio. Appuntamento a Palazzo Fiano, in via in Lucina 17. Si tratta di un riconoscimento messo in palio dal magazine economico-finanziario omonimo, nato per valorizzare le personalità che contribuiscono con la propria professione e il proprio talento a rendere migliore l’Italia.

La selezione dei candidati viene fatta dal Comitato scientifico, esterno alla redazione del magazine. Si sceglie in base al merito, al carisma, alla genialità e alla visione strategica messi in campo economico e finanziario, nella società civile, nelle istituzioni. Questi sono i premiati per il 2019.

Guglielmo Angelozzi, Amministratore Delegato di Gamenet Group; Luigi Capello, Ceo di LVenture Group; Pierpio Cerfogli, Vicedirettore generale di Bper Banca; Ruth Dureghello, Presidente della Comunità Ebraica di Roma; Carlo Ferraresi, Direttore generale di Cattolica Assicurazioni; Ludovico Fois, Resp. Relazioni esterne e Affari istituzionali di Aci; Marco Forlani, Amministratore delegato di Hdrà; Pietro Giuliani, Presidente di Azimut Holding; Daniele Maver, Presidente di Jaguar Land Rover Italia; Francesco Pannofino, attore e doppiatore; Elisabetta Ripa, Amministratore delegato di Open Fiber; Corinna zur Nedden, Amministratore delegato di Ambromobiliare.

Premio speciale alla carriera a Giancarlo Elia Valori, Honorable de France e presidente di International World Group. Alessandro Haber consegnerà il premio a Francesco Pannofino.

Italia Informa è un magazine economico-finanziario e di costume che parla di eccellenze italiane e internazionali, con focus specifico sulle società quotate in Borsa. Viene inviato agli esponenti più rappresentativi del mondo della Finanza e dell’Economia, ai top manager delle più importanti aziende italiane, alle Università, ai parlamentari delle Commissioni di Camera e Senato, alle

Ambasciate e a una lista selezionata di opinion maker del mondo economico-finanziario.

Al termine della cerimonia di premiazione, ci sarà un cocktail di networking per consentire scambio di opinioni e riflessioni tra gli ospiti presenti. Parte dei contributi ricevuti dagli sponsor andranno all’Associazione ‘Vite Senza Paura’ Onlus, presieduta da Maria Grazia Cucinotta. L’associazione ha lo scopo di contrastare ogni forma di sopraffazione e abuso, morale o fisico, e di lottare al fianco di chi ha subito violenza perché possa continuare a condurre un’esistenza dignitosa e soprattutto libera da paure.