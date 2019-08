Manifattura Made in Italy: il matrimonio con Amazon è riuscitissimo

La manifattura italiana piace, al punto che dal 2015 a oggi la vetrina Made in Italy di Amazon ha in esposizione i prodotti di ben 750 piccole e medie imprese. Si può scegliere tra 94 mila oggetti rigorosamente italiani. Il colosso dell’e-commerce, che nei tre mesi chiusi il 30 giugno 2019 ha raggiunto i 2,6 miliardi di dollari di profitti, ha dimostrato insomma di aver puntato ancora una volta sul cavallo vincente.

Il format italiano è disponibile non solo nella versione nostrana di Amazon, ma anche in quella inglese, francese, tedesca e spagnola. Il 75 per cento delle aziende presenti vende già all’estero con un’incidenza superiore al 45 per cento del venduto che transita attraverso le piattaforme di Seattle. Come ha sintetizzato Mariangela Marseglia, country manager di Amazon.it e Amazon.es: “Fin dal giorno in cui abbiamo lanciato Amazon in Italia, abbiamo investito sull’imprenditoria tricolore. Abbiamo costruito una serie di strumenti di supporto e di servizi che aiutassero le piccole e medie imprese ad avviare la propria attività online e a vendere facilmente nel mondo attraverso i 18 siti di Amazon, in 12 lingue, per raggiungere milioni di potenziali nuovi clienti”.

Tra la manifattura Made in Italy e Amazon è stato un matrimonio riuscito. In particolare in alcuni settori, come quello tessile, uno dei vanti dell’artigianato e dell’industria italiani. Pensiamo che marchi importanti arrivano a fatturare il 60 per cento proprio tramite internet. “Amazon ci ha dato la possibilità di espanderci all’estero con un investimento molto contenuto”. Pure le start up hanno tratto parecchio giovamento da questo sistema. Fashion, preziosi, manifatture: Amazon aiuta tutti a internazionalizzarsi, anche le piccole realtà che altrimenti, pur con una produzione di estrema qualità, non saprebbero come farsi notare al di là del confine nazionale.