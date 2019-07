Ricchi del mondo: Bezos primo, Ferrero miglior italiano

Jeff Bezos ancora una volta è il più ricco al mondo. Questo sancisce la classifica di coloro che hanno un patrimonio di più di cento miliardi di dollari. Per la prima volta, in sette anni, al secondo posto non c’è Bill Gates, scalzato da Bernard Arnault. La graduatoria è stilata come sempre da Bloomberg. Prima di analizzare i più ricchi tra gli italiani – si conferma Ferrero – due parole sulla top ten mondiale.

Bezos è a quota 125 miliardi di dollari grazie ad Amazon. Non perde il primato nonostante il dispendioso divorzio da MacKenzie Bezos, quarta donna più ricca al mondo. Arnault con 107,6 miliardi è medaglia d’argento: la sua fortuna è pari al 3% del Pil francese. Ringrazia il gruppo del lusso Lvmh. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, deve accontentarsi questa volta della medaglia di bronzo. Sarebbe probabilmente più su se non avesse donato 35 miliardi di dollari di beneficenza alla Bill and Melinda Gates Foundation. Al quarto posto ecco Warren Buffet, poi Mark Zuckerberg e Amancio Ortega. Quindi Larry Page.

Dando un’occhiata al giardino di casa nostra, la famiglia Ferrero è la più ricca dello Stivale e si trova in 34esima posizione nella classifica mondiale. Il patrimonio stimato è di 25,5 miliardi di dollari. La Nutella continua a fare le fortune della dinastia Ferrero. Tanto che si trova davanti a Elon Musk, fermo a 23,5 miliardi. Il secondo italiano in classifica è Leonardo Del Vecchio con 21,7 miliardi di dollari.