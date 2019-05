‘Maledetta primavera’: perso un frutto su quattro

Il maltempo del mese di maggio sta mettendo in ginocchio l’agricoltura italiana. A soffrire, negli ultimi giorni, è stata in particolare la Lombardia e Coldiretti segnala il mare d’acqua che ha investito intere coltivazioni di melone all’aperto. Pioggia e grandine si sono abbattute con violenza pure sull’erba medica, per il pomodoro il maltempo ha impedito il lavoro nei campi e manca il 30% delle piantine. Quelle già piantate stanno soffocando per la troppa acqua accumulata nei terreni.

Ma è tutta l’Italia a soffrire l’anomalia climatica. Strage di verdure, cereali e frutta, danni ai vigneti, agli agrumeti, agli oliveti, alle fragole, alle albicocche, alle ciliegie, alle pesche e ai cocomeri. Gli agricoltori hanno ribattezzato la stagione 2019 ‘maledetta primavera’: un frutto su quattro rischia di non arrivare sulla tavola. Praticamente azzerata la produzione di miele da parte delle api.

E ancora: i fiumi si sono alzati, i laghi si sono gonfiati sfiorando il livello massimo a Como (grado di riempimento del 63%), il Maggiore è salito al 96%, il lago di Garda al 98%, secondo il monitoraggio di Coldiretti. “L’ondata di maltempo fuori stagione è l’evidente conseguenza dei cambiamenti climatici in Italia, dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, tanto da aver condizionato nell’ultimo decennio la redditività del settore agricolo, con le perdite di raccolti dovute a calamità naturali che hanno assunto un carattere ricorrente”.

Chiude Coldiretti: “Il risultato è una perdita da 14 miliardi di euro in decennio per l’agricoltura italiana, tra danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne e perdite della produzione agricola nazionale”.