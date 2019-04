Campagna Amica: ecco l’eco picnic

Il 27 aprile Campagna Amica presenta l’iniziativa per l’eco picnic del Primo Maggio. Coldiretti offrirà consigli per riempire il cestino, rispettando la tradizione, garantendosi prodotti freschi e di qualità, preparare merende contadine, valorizzare in cucina gli avanzi da consumare poi all’aria aperta nel giorno della Festa dei Lavoratori, per chi farà una gita fuori porta. Da Campagna Amica arriveranno consigli anche su come scegliere la carne giusta per la grigliata, rispettando l’ambiente e mangiando in tutta sicurezza.

I mercati contadini di Campagna Amica saranno a disposizione di tutti a partire dalle 9.30 del 27 aprile a Roma, in via San Teodoro 74, a Milano, in via Friuli 10, e con iniziative in tutta la penisola. Il programma completo si trova sul sito www.campagnamica.it. Allevatori e agricoltori di Coldiretti aiuteranno anche a riconoscere la fave quando sono fresche, a scegliere il giusto abbinamento con la grandissima varietà di pecorini italiani. E scoprire i segreti della grigliata contadina, valorizzando tagli meno conosciuti, più economici e più gustosi al palato. Infine, si potrà imparare come cucinare pratici piatti da picnic o preparare merende rustiche, aiutati direttamente dagli agrichef, i cuochi contadini.

Tanti consigli utili, insomma, per il pranzo al sacco del Primo Maggio e non solo. Per le gite fuori porta, in vista anche della stagione più calda, in cui mangiare all’aria aperta è davvero un piacere.