Artigianato in Campania: 20 milioni di investimento raggiunti

Si stringono i tempi per l’attribuzione di 28 milioni destinati dalla Regione Campania all’artigianato locale. A pensarci è Sviluppo Campania. Sono 100 le imprese che hanno firmato il contratto di ammissione ai benefici del bando, a cui se ne devono aggiungere altre 50. Sono stati raggiunti i 20 milioni di investimenti.

Le risorse servono a sostenere le imprese artigiane nella promozione di qualità innovazione e sviluppo dei prodotti artigianali artistici di qualità e religiosi nella regione, valorizzando cultura e arti tradizionali anche attraverso le nuove tecnologie digitali, il design e lo sviluppo di reti tra imprese. L’intervento è finalizzato a integrare le imprese delle filiere culturali, sportive, turistiche, dello spettacolo e creative, oltre a quelle dei prodotti tipici e tradizionali.

Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania, precisa: “Non basta attribuire risorse al territori, sono fondamentali la tempistica e l’efficienza. Il mercato internazionale oggi è globalizzato e quindi impone rapidi processi di ammodernamento delle strutture e funzionali nelle imprese”. Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, aggiunge: “Nonostante la crisi, l’artigianato artistico campano ha resistito e ha continuato a mantenere peculiarità e originalità riconosciute in tutto il mondo. Va però sostenuta per agevolare i processi di internazionalizzazione e quelli dell’innovazione”.

E poi ancora: “Questa non è la sola misura di sostegno per le pmi della Campania. Abbiamo già stanziato altri 37 milioni per favorire l’accesso al credito alle imprese con l’emissione di minibond, garantiti da fondi pubblici”.