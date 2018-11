Lavorare come Babbo Natale: Roma, 1.800 euro di stipendio

A quasi un mese dal Natale, manca il personaggio chiave, ossia Babbo Natale. Così il centro commerciale CinecittàDue di Roma ha deciso di indire un vero e proprio casting per domenica 25 novembre, a un mese esatto dal giorno fatidico. Chi vorrà assicurarsi questo posto di lavoro a tempo determinato dovrà presentarsi puntuale alle 16 (mi raccomando la puntualità che Babbo Natale mica può consegnare i regali il 26 dicembre). Colui che verrà scelto, sarà per tutto il mese di dicembre l’autentico protagonista del centro commerciale, a disposizione dei bambini, raccogliendo letterine, raccontando storie e distribuendo abbracci e foto ricordo.

Possono partecipare tutti coloro che hanno almeno 50 anni, di sesso maschile, con fisicità in linea con il ‘vecchio’ più amato dai bambini di tutto il mondo (una volta tanto, per un lavoro, conteranno le forme extralarge e non la tartaruga). Dovrà essere bravo a raccontare fiabe, avere ottime doti comunicative ed empatiche per poter interagire anche con i più piccoli. Insomma, in lui ci dovrà essere pure un po’ del baby sitter. Niente male il compenso che Babbo Natale porterà a casa (1.800 euro) per lavorare neanche tutti i giorni, ma solo l’1, il 2, il 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21,22, 23 e 24 dicembre.

Un’ottima possibilità, dunque. Per poter partecipare alla selezione bisogna inviare la propria candidatura, entro e non oltre giovedì 22 novembre, all’indirizzo babbonatale.cinecittadue@gmail.com, oppure telefonare al 347 3046747. Vuoi vedere che alla fine chi si porterà a casa il dono più bello (lo stipendio, ma anche lo spirito natalizio insito nei bambini) sarà proprio il prescelto?