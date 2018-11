Coldiretti: Ettore Prandini nuovo presidente nazionale

Il nuovo presidente nazionale di Coldiretti è Ettore Prandini, 46 anni, lombardo e con tre figli. È stato eletto all’unanimità dall’Assemblea dei delegati regionali a Palazzo Rospigliosi, Roma. Ha una laurea in Giurisprudenza il neo presidente ed è a capo di un’azienda zootecnica di bovini da latte. Gestisce poi un’impresa vitivinicola con produzione di Lugana. Dal 2006 è alla guida della Coldiretti Brescia, dal 2012 di Coldiretti Lombardia. Dal 2013 è vice presidente dell’Associazione italiana allevatori e presidente dell’Istituto sperimentale italiano ‘L.Spallanzani’. Dopo quattro anni come vice presidente nazionale di Coldiretti, ora è arrivato l’ultimo step di un’organizzazione di imprese agricole composta da 1,6 milioni di associati.

Prendendo la parola, Prandini ha sintetizzato quale sarà il suo lavoro: “L’agroalimentare made in Italy rappresenta una certezza da cui partire per far crescere economia e occupazione, ma anche per tutelare ambiente, territorio e sicurezza dei cittadini”. E poi: “Gli agricoltori stanno facendo la loro parte, ma possiamo e dobbiamo dare di più, creando condizioni per garantire reddito alle imprese, rilanciando un sistema in grado di offrire prezzi più giusti alla produzione, meno burocrazia e maggiore competitività, a partire da una politica di accordi di libero scambio che non penalizzino i nostri prodotti a livello internazionale fino a una legge comunitaria per l’etichettatura di origine, che garantisca vera trasparenza e libertà di scelta ai consumatori”.

Ettore Prandini sarà affiancato dalla nuova giunta confederale composta dai tre vice presidenti Nicola Bertinelli (Emilia Romagna), David Granieri (Lazio) e Gennaro Masiello (Campania), oltre che da Maria Letizia Gardoni (Marche), Francesco Ferreri (Sicilia), Daniele Salvagno (Veneto), Savino Muraglia (Puglia) e Roberto Moncalvo (Piemonte). Si tratta della giunta più giovane di sempre con un’età media di 41 anni e 9 mesi, poco inferiore a quella media dei presidenti delle Federazioni Coldiretti sul territorio che è di 43 anni e 10 mesi, anch’essa la più bassa della storia.