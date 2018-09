Spazio: AstroLuca pronto a una nuova missione

Luca Parmitano, alias AstroLuca, a luglio 2019 torna nello spazio con la missione Beyond (Oltre). L’annuncio è stato dato nel giorno del 38esimo compleanno dell’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) nella sede di Frascati dell’agenzia.

Una missione nella quale AstroLuca comanderà anche la Stazione Spaziale Internazionale (Iss): è la prima volta di un italiano e la terza di un europeo. Il team da lui guidato sarà composto anche dall’astronauta della Nasa Andrew Morgan e dal cosmonauta russo di Roscosmos Alexander Skvortsov. Il membro in più sarà il robot dotato di intelligenza artificiale Cimon.

Con la missione si vuole migliorare la sicurezza degli uomini coinvolti in missioni a lungo termine e a sviluppare le conoscenze tecnologiche idonee all’esplorazione della superficie della Luna e di Marte. Proprio per questo Parmitano e gli altri due compagni di spedizione saranno impegnati in oltre 50 esperimenti.

“Quello che facciamo in orbita – ha affermato AstroLuca in un video dell’Esa – non è per gli astronauti o per il programma della Iss, è per tutti. È per la Terra, per l’umanità. È il percorso che ci consente di scoprire quello di cui abbiamo bisogno, in termini di scienza e tecnologia, per andare oltre”.