Turismo: boom per il due ponti con 9,5 milioni di presenze

Nove milioni e mezzo di presenze, 1 milione e 600mila arrivi, 2,7 miliardi di euro. Sono questi i numeri dei ponti del 25 aprile e del primo maggio secondo uno studio del Centro studi Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola impresa) in collaborazione con Cna turismo e commercio. Cifre per ritrovare le quali bisogna tornare a quattro anni fa.

Il picco di presenze si è registrato tra sabato 28 aprile e martedì primo maggio, quando il tasso di riempimento delle camere di città come Roma, Napoli, Firenze, Venezia e Milano è stato pari all’80-90%. Anche le località di mare, complice anche il primo vero caldo, hanno richiamato molti turisti: al Sud, nelle Isole, in Liguria, Toscana e Romagna hanno raggiunto il 55% delle presenze. Turisti che si sono equamente divisi tra strutture alberghiere e b&b, appartamenti e case private, agriturismi: se nel primo caso sono stati in 5 milioni, nel secondo hanno raggiunto i 4,5 milioni.

“Rispetto al 2017 – evidenziano gli autori dello studio – il movimento economico è aumentato del 9,5% e del 13,5% sono cresciute le presenze, vale a dire i pernottamenti in strutture ricettive. Un vero mini-boom. Favorito dal tempo mite per quasi tutto il periodo. Una performance che lascia ben sperare per la prossima estate”.