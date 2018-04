Infortuni sul lavoro: tornano a crescere

E’ di nuovo il crescita il numero dei morti sul lavoro in Italia, secondo i dati dell’Inail. Dal 2000 al 2016, infatti, gli infortuni fatali erano diventati la metà, ma nel 2017 e in questo inizio 2018 sono di nuovo aumentati. L’anno scorso, le denunce Inail sono state infatti 1.029, 11 in più rispetto al 2016 (+1,1%). “Pesano un maggior numero di incidenti plurimi, che hanno causato la morte di almeno due lavoratori”. In particolare gli extracomunitari, 119 morti e 11 casi in più rispetto all’anno prima, hanno pagato un prezzo molto alto. È rimasto invariato il numero di vittime per lavoratori italiani e comunitari.

La crisi economica avrebbe portato all’aumento delle morti bianche. Come? Con l’utilizzazione di più lavoratori over 60, con contratto a tempo determinato che, a causa delle rotazioni e di mansioni e impegni sempre diversi, non riescono ad accumulare sufficiente esperienza e competenza per non farsi male o morire. Mancano dunque investimenti concreti sul fronte della prevenzione, in particolare nelle aziende più piccole. Ispezioni e controlli pubblici sono ridotti al lumicino.

Tornando al 2017, con dati ancora provvisori in attesa della relazione annuale di luglio, sono diminuite le denunce per infortunio, 653.433 (-0,2% rispetto al 2016, in particolare grazie al deciso miglioramento nell’agricoltura). Gli infortuni non mortali aumentano nelle regioni più ricche: Lombardia (+1.708 denunce) ed Emilia Romagna (+1.177).

Tutti coloro che hanno subito un infortunio e hanno fatto domanda all’Inail riceveranno un indennizzo, di norma però solo il 65% dei casi vengono riconosciuti davvero come infortuni sul lavoro. Infine, bisogna considerare che dal numero degli infortuni dobbiamo togliere chi è non è iscritto all’Inail, i pensionati che lavorano, i lavoratori in nero. Ecco perché l’Osservatorio indipendente sulla sicurezza sul lavoro di Bologna conta 151 morti sul lavoro nel 2018, di più rispetto ai 133 censiti dall’Inail nello stesso periodo.