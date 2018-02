Conftrasporto: il nuovo presidente è Fabrizio Palenzona

Fabrizio Palenzona è il nuovo presidente di Conftrasporto, la Confederazione dei trasporti e della logistica di Confcommercio. È stato eletto all’unanimità dal Comitato esecutivo che si è riunito appositamente a Roma, su proposta del presidente della Fai Paolo Uggè.

Palenzona ha così inquadrato il futuro della Confederazione: “Conftrasporto è oggi un interlocutore fondamentale per il Governo, per le autorità comunitarie e per il sistema economico sui temi della logistica e della mobilità. Continueremo su questa strada per favorire politiche utili al Paese e riallineare l’Italia nella competitività dei sistemi logistici europei”.

Palenzona ha ringraziato il suo predecessore, Uggè, nominandolo vicepresidente vicario e confermandone la rappresentanza legale nel sistema della Confederazione. Con Uggè, rimangono in carica gli attuali vicepresidenti e il segretario generale, Pasquale Russo, a cui Palenzona ha voluto esprimere tutta la sua stima. Poi la parola è passata a Paolo Uggè.

“La figura del presidente Palenzona risponde alla scelta di allargare sempre più la rappresentanza del mondo del trasporto e della logistica in seno a Confcommercio, e il recente ingresso nel sistema confederale di AssArmatori è la dimostrazione di quanto forte sia l’impegno per rinforzare l’unica rappresentanza dei trasporti esistente oggi in Italia”.

Fabrizio Palenzona è stato il presidente della Provincia di Alessandria dal 1995 al 2004, per due mandati. Attualmente è vicepresidente di Unicredit e presidente di Gemina, Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, Aeroporti di Roma, Aviva Italia e Assaeroporti. È membro del consiglio di amministrazione di Mediobanca, Associazione bancaria italiana (Abi), Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria e Università degli studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro.